Киянам не подобається «контингент» на Майдані

Згідно закритого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного з 1 по 5 липня цього року, переданого УНІАН, 82 % киян негативно ставляться до перебування людей на Майдан Незалежності, а 89% жителів міста наполягають, що барикади потрібно демонтувати. Це пов’язано з тим, що змінилося ставлення до людей, які перебувають на Майдані.

Читайте такожВночі на Майдані пролунали два потужних вибухи, є поранений Зокрема, 80% киян підтримували учасників протестів 2013-2014 рр., проте наразі 79% населення вважає, що Майдан перетворюється на місцеперебування злочинних елементів та осіб, що не мають певного місця проживання.

Лише 13% киян знайшли позитив у знаходженні людей на Майдані сьогодні, проте 66% бачать негативні мотивації їхнього перебування на центральній площі. Зокрема, 44% киян вважають, що цим людям просто нема чого робити, 19% що вони таким чином заробляють гроші (та змінюють свої погляди в залежності від того, хто їм платить), і 4% киян мають думку, що люди, які зараз на Майдані, просто не можуть повернутися додому.

В опитуванні взяли участь більше 1 тисячі осіб з усіх районів Києва.