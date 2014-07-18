За фактом вибухів на Майдані Незалежності міліція відкрила кримінальну справу

Як повідомили УНІАН у ВЗГ столичної міліції, сьогодні близько 3-ї години ночі на Майдані Незалежності сталися два вибухи невстановлених предметів, внаслідок чого постраждав 45-річний чоловік. Його з численними осколочними пораненнями доставлено до лікарні.Читайте такожВночі на Майдані пролунали два потужних вибухи, є поранений

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Печерського райуправління ГУМВС України в місті Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Правоохоронці з’ясовують всі обставини скоєного.