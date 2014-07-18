У Києві біля посольства Нідерландів зібралося близько тисячі людей

Біля посольства Нідерландів у Києві вже зібралося близько 1000 людей, щоб виразити свої співчуття загиблим під час авіакатастрофи з пасажирським літаком в Шахтарському районі на Донеччині, пише ТСН.ua.

Як повідомляє кореспондент ТСН, деякі кияни прийшли із дітьми. Шоковані трагедією люди кладуть квіти, іграшки, запалюють свічки та продовжують мовчки стояти біля будівлі.

Читайте такожНідерланди приєднаються до розслідування авіакатастрофи Боїнга-777

Разом з іншими киянами до посольства прибула українська співачка Руслана. Вона, як і інші присутні там містяни, принесла з собою свічі.

Читайте такожВ Донецькій області терористи збили пасажирський літак. Фото. Відео (оновлюється)

Як вже раніше повідомлялося, кияни з плакатами "Путін - вбивця" несуть іграшки і квіти до посольства Нідерландів.