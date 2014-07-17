Андріївський узвіз планують перекривати по вихідних днях для руху транспорту

Про це він заявив в ефірі радіо "Свобода". Також, за його словами, в майбутньому будуть встановлені болларди, щоб вулицею мали дозвіл пересуватися тільки мешканці, спеціальні служби та люди з відповідним дозволом. Ще однією нагальною проблемою є забезпечення узвозу громадським обслуговуванням.

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"Рух, торгівля та сервісне обслуговування - це ключові питання, які розглядались на нараді. І найближчим часом планується крок за кроком виконувати поручення стосовно вирішення цих проблем", – заявив мер.

Також він зазначив, що це план збереження лише однієї вулиці, а в Києві таких дуже багато, тому починати треба якнайшвидше.

Остання реконструкція Андріївського узвозу проводилась 2 року тому і тоді було витрачено майже 70 млн грн. Проте після трагічних подій в центрі Києва, вулицею почав активно рухатися транспорт, через що старовинна бруківка щодня руйнується.