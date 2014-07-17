Кличко представив колективу київського метрополітену нового гендиректора
Новим генеральним директором комунального підприємства "Київський метрополітен" призначений Віктор Брагінський. Мер Києва Віталій Кличко вже представив нового керівника колективу підприємства.
"Без наповнення бюджету міста ми не зможемо вирішити ніякі проблеми, в тому числі і проблеми метрополітену. Тому в напрямку боротьби з корупцією я б хотів спиратися на людей і на професійний колектив", - сказав Віталій Кличко, передає "Сьогодні".
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За його словами, борги метрополітену на сьогоднішній день величезні. У цьому році метро було дотаційним на 370 млн грн, а в наступному році очікуваний розмір дотацій складе ще на 200 млн грн більше. Тому основним завданням, яке поставив Віталій Кличко перед колективом столичного метрополітену, стало підвищення економічного ККД.
У свою чергу, новий гендиректор метрополітену заявив, що його основна мета - покращувати і розвивати метро в столиці. "Я маю досвід на керівних посадах понад 10 років. Я впевнений, що в стінах метрополітену сформувалася високопрофесійна команда, і ми разом досягнемо нашої мети", - сказав він.