Кличко представив колективу київського метрополітену нового гендиректора

"Без наповнення бюджету міста ми не зможемо вирішити ніякі проблеми, в тому числі і проблеми метрополітену. Тому в напрямку боротьби з корупцією я б хотів спиратися на людей і на професійний колектив", - сказав Віталій Кличко, передає "Сьогодні".

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За його словами, борги метрополітену на сьогоднішній день величезні. У цьому році метро було дотаційним на 370 млн грн, а в наступному році очікуваний розмір дотацій складе ще на 200 млн грн більше. Тому основним завданням, яке поставив Віталій Кличко перед колективом столичного метрополітену, стало підвищення економічного ККД.

У свою чергу, новий гендиректор метрополітену заявив, що його основна мета - покращувати і розвивати метро в столиці. "Я маю досвід на керівних посадах понад 10 років. Я впевнений, що в стінах метрополітену сформувалася високопрофесійна команда, і ми разом досягнемо нашої мети", - сказав він.