У Києві зареєструвалися більше 10 тис. переселенців

Про це повідомляє сайт Головного управління Держсанепідслужби у Києві. Зокрема, допомоги у столиці попросили 3872 громадян з Криму та 6441 громадян зі східних областей України.

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Із них 559 переселенців, за їх бажанням та необхідністю, були розміщені та проживають в різних закладах міста Києва.

Інші переселенці розміщені в приватному житлі мешканців Києва та Київської області.

559 переселенців, в тому числі 155 дітей (з них 5 дітей віком до року та 150 дітей віком від 1 до 16 років) розміщено у 11 закладах міста Києва (4 санаторіях, 1 центрі соціальної реабілітації та 6 – готелях, хостелах та гуртожитках Києва).

"Харчування організовано для проживаючих у 4 санаторіях та Центрі соціальної реабілітації "Ковчег" всеукраїнського громадського благодійного фонду "Батьківська турбота", для мешканців інших закладів (готелів, хостелів і гуртожитків) Києва – харчування самостійне", - йдеться у повідомленні.

У Держсанепідслужбі додали, що у всіх закладах, де проживають переселенці, є централізоване водопостачання та гаряча вода.

Як повідомлялося раніше, у столиці не вистачає місця для поселення родин біженців зі східних областей.