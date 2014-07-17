У Києві скоєно замах на в.о. начальника Держекоінспекції

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 17 липня, близько 8:30 по дорозі на роботу біля входу в будівлю Держекоінспекції в Київській області по вул. Васильківській, 3 до Олександра Зайченко зі спини підійшли двоє невідомих і відкрили вогонь, завдавши йому 5 поранень. Постраждалий госпіталізований».

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Як відзначили в міністерстві, Зайченко працює на посаді в.о. начальника Київської обласної екоінспекції майже два місяці. Також нещодавно міністр екології і природних ресурсів України Андрій Мохник зробив подання в Кабмін про призначення Зайченко заступником міністра - керівником апарату Мінекології.

При цьому в повідомленні наголошується, що «формальний керівник обласної екоінспекції - ставленик колишньої влади Януковича - ховається від звільнення за лікарняними».

За даними міністерства, за нетривалий період роботи на своїй посаді Зайченко виявив на території Київщини досить багато порушень екологічного законодавства. Зокрема, йдеться про виявлення масштабної і добре організованою браконьєрської діяльності. З першого дня роботи Зайченко взявся за руйнування корупційних схем, ретельно стежив за умовами природоохоронного законодавства. Очевидно, саме така принципова діяльність і стала причиною нападу на нього, вважають у міністерстві.