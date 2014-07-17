Кияни у вишиванках попрощалися з Новодворською

У Києві люди зі свічками і у вишиванках прийшли вшанувати пам'ять російської дисидентки Валерії Новодворської, повідомляє ТСН.ua.

Панахида пройшла у Михайлівському золотоверхому соборі. Людей зібралося чимало. Дехто навіть прийшов з дітьми.

Усі, хто прийшов провести дисидентку в останню путь, зізнавалися, цінували її як особистість і захоплювалися її життєвим шляхом та громадянською позицією. А також поважали її за любов і підтримку України.

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"Мені дуже тяжко. Це така була людина, ну я не знаю, і політик . Вона дуже любила Україну. Так як вона любила, так як вона допомагала, це мабуть не буде ще скоро такого політика, який би так відносився до України і українців як вона", - розповіла жінка, яка прийшла вшанувати пам'ять Новодворської.