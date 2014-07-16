Міліція отримала повідомлення про замінування ТРЦ "Атмосфера" у Києві

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у підрозділі зв'язків із громадськістю Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Києві.

«Повідомлення надійшло близько 13:00 до нас. Зателефонували адміністратору (торгово-розважального центру - УНІАН), сказали, що на стаціонарний телефон зателефонував невідомий і сказав, що торговий центр заміновано, а вже адміністратор звернувся до міліції», - розповіли у прес-службі МВС.

У прес-службі також зазначили, що на місце вже виїхали вибухотехніки і кінологи.

Як повідомив агентству один із співробітників ТРЦ «Атмосфера», на даний час проходить евакуація людей з торгових залів.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня анонім повідомив про мінування трьох інших столичних ТРЦ – «Магелан», «Ocean Plaza» і «Україна». Також на спецлінію «102» надійшло повідомлення про мінування одного з провідних гіпермаркетів з продажу будівельно-господарських товарів на проспекті Григоренка. Відвідувачі і співробітники ТРЦ і гіпермаркету були евакуйовані, проте пізніше інформація про мінування не підтвердилася.