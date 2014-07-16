Кияни принесли квіти до посольства РФ: "Залишаємося людьми та співчуваємо"
13:37, 16 липня 2014Київ
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Попри те, що Росія продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі, українці вирішили показати, що залишаються людьми та співчувають постраждалим у московській трагедії.
Кияни поклали квіти та записки зі співчуттям біля посольства РФ на згадку про загиблих в аварії у московському метро.
Попри те, що Росія продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі, українці вирішили показати, що залишаються людьми та співчувають постраждалим у трагедії.
Приходити до російського посольства з квітами та свічками мешканці міста почали ще вчора, у день трагедії.
Нагадаємо, в результаті трагедії, що сталася 15 липня у Москві, загинули 22 особи, близько 160 осіб поранено.
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