Кияни принесли квіти до посольства РФ: "Залишаємося людьми та співчуваємо"

Кияни поклали квіти та записки зі співчуттям біля посольства РФ на згадку про загиблих в аварії у московському метро.

Попри те, що Росія продовжує ескалацію конфлікту на Донбасі, українці вирішили показати, що залишаються людьми та співчувають постраждалим у трагедії.

Приходити до російського посольства з квітами та свічками мешканці міста почали ще вчора, у день трагедії.

Нагадаємо, в результаті трагедії, що сталася 15 липня у Москві, загинули 22 особи, близько 160 осіб поранено.