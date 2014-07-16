Казюлькін передумав звільнятися з посади начальника Київського метрополітену

Про це йдеться у «роз’ясненні інформації про звільнення із займаної посади начальника Київського метрополітену Руслана Казюлькіна», розміщеному на офіційному сайті Київського метрополітену.

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У роз’ясненні сказано, що 15 липня 2014 року до Київського метрополітену надійшло розпорядження Київського міського голови від 14.07.2014 № 76 про звільнення Казюлькіна із займаної посади начальника комунального підприємства «Київський метрополітен» 16 липня 2014 року за власним бажанням.

«У зв’язку з цим виникає потреба надати роз’яснення стосовно ситуації, що склалася. Під час особистої зустрічі 2 липня з Київським міським головою Віталієм Кличком очільнику метрополітену було запропоновано написати заяву на звільнення із займаної посади. Обґрунтуванням написання даної заяви була перевірка готовності до подальшої співпраці Казюлькіна з новим керівництвом міста», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до Закону України "Про міський електричний транспорт" та статуту КП "Київський метрополітен", прийняття і звільнення керівника із займаної посади узгоджується з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у межах їх повноважень та здійснюється Київським міським головою за поданням директора Департаменту та погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації, чого зроблено не було».

«Зважаючи на складну ситуацію, яка склалася в країні і на підприємстві, а також враховуючи трагічні події в Московському метрополітені, Казюлькін подав Київському міському голові Віталію Кличку заяву про відкликання заяви про звільнення», - сказано у роз’ясненні.

Як повідомляв УНІАН, Казюлькіна було призначено начальником Київського метрополітену 16 травня поточного року.

15 липня Кличко своїм розпорядження звільнив Казюлькіна.