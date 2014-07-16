У центрі Києва сталося пограбування зі стріляниною

Столична міліція вживає заходів зі встановлення осіб, причетних до стрілянини та пограбування громадян на вулиці Шота Руставелі.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, сьогодні близько 9.30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що невідомі особи вчинили розбійний напад біля приміщення одного зі столичних банків.

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На місце події було негайно направлено кілька нарядів міліції та слідчо-оперативну групу Печерського райуправління. Правоохоронці встановили, що близько 9.00 невідомі підбігли до двох чоловіків, які знаходились біля будівлі банку та, застосувавши предмет схожий на зброю, заволоділи їхнім майном. Після чого зловмисники сіли в автомобіль і втекли.

На місці події працюють правоохоронці.

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Інформацію щодо події внесено в Єдиний облік Печерського райуправління столичної міліції. Вживаються заходи із затримання осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.