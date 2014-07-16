У Держсанепідемслужбі заговорили про брудний одяг та отруєння на Майдані

За відсутності термінових заходів, спрямованих на запобігання виникненню інфекційних захворювань та харчових отруєнь, існує загроза ускладнення санітарно-епідемічної ситуації на Майдані.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

У повідомленні сказано, що фахівці на засіданні штабу із забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя в центрі столиці висловлювали занепокоєння умовами проживання та харчування мешканців наметового містечка.

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«Брудна білизна та одяг, що потребують знезараження (утилізації), відсутність можливості для прання та дотримання правил особистої гігієни, неналежні умови приготування страв та харчування громадян, не вистачає дезінфекційних засобів, а також необхідно замінити намети», - зазначають в Держсанепідемслужбі.

За період існування Майдану зареєстровано 10 випадків гострих кишкових інфекцій серед мітингувальників.

«Ця кількість незначна, та люди, які звернулися до лікарні з підозрою на кишкові інфекції, вказують як причину харчовий фактор», - йдеться у повідомленні.

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У Держсанепідемслужбі наголошують на необхідності вирішення питання щодо запобігання торгівлі на Майдані швидкопсувною продукцією з метою запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, пов`язаних із небезпечними інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними захворюваннями (отруєннями). Також зазначається, що існує ризик епідемічних ускладнень при приготуванні страв та харчування громадян в умовах, що не відповідають належним.

Крім того, у СЕС наголошують на необхідності посилення контролю за дотриманням санітарних норм і правил на об`єктах життєзабезпечення (системи питного водопостачання, каналізування тощо), а також проведенні лабораторних досліджень факторів навколишнього середовища в центральній частині міста, в тому числі в наметах.