Делегацію родичів учасників АТО запросили до Адміністрації президента

Як передає кореспондент УНІАН, з ким вони там будуть зустрічатися, поки невідомо.

Мітинг під стінами АПУ триває. Мітингувальники скаржаться журналістам, що найважча ситуація зараз у зоні АТО склалася біля прикордонного пункту “Ізварине”, де, за їхнями словами, українські військовослужбовці опинилися фактично в оточенні.Читайте такожРодичі учасників АТО пікетують Адміністрацію президента

Як розповіла одна з учасників мітингу Олена Стесюк, брат якої перебуває у тому місці, українські військовослужбовці ще з суботи, 12 липня, піддаються масованим атакам як з боку терористів, так і з боку російських військ. В українських військовослужбовців закінчились вода, продукти харчування і боєприпаси, проте вони не отримують жодного підкріплення з боку сил АТО.