У Пущі-Водиці біженцям відключили газ за несплату

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив депутат Олександр Бригинець.

За свідченням Бригинця, газ, який використовувався для підігріву води, відключили за борг розміром у 8 тисяч гривень.

У повідомленні також зазначається, що в санаторії проживає 192 людей, з них 61 дитина – 11 дітей до року та 6 немовлят.

"Режим економії і режим вимоги до вчасної оплати за енергоносії в період, коли країна знаходиться в енергетичній скруті, дуже важливі, але переселенці ніяк не в меншій скруті. Тому демонструвати на їхньому прикладі вміння відключати – це не найкращий вчинок", - вважає депутат.

Читайте такожВ Дніпропетровській області зареєстровано понад тисячу переселенців з Донбасу та Криму

У той же час, на думку Бригинця, переселенці не мають можливості оплатили заборгованість.

Читайте такожООН: Кількість вимушених переселенців в Україні сягла 54 тисяч

"Поки Уряд буде розбиратися, яким чином відшкодовувати згадані та інші витрати, я звертаюся до "Київгазу" та мера міста Віталія Кличка із проханням врегулювати це питання. Впевнений, вирішити його можна", - додав Бригинець.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з загостренням обстановки на сході України мешканці Донбасу викуповують практично всі залізничні квитки з метою виїзду з регіону.