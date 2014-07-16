Вночі на радіоринку у Києві сталася пожежа

Про це йдеться у повідомленні ДСНС.

"У Солом’янському районі міста в 00 год. 37 хв. 16 липня на території радіоринку ТОВ “Звездочет-1” виникла пожежа, внаслідок якої вогнем пошкоджено торгівельні місця на загальній площі 400 м2. О 2 год. 35 хв. підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано", - повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Читайте такожУ Києві на проспекті Бажана невідомі спалили скульптуру орла (фото)

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у м. Києві.