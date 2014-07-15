"Майданівці" завадили комунальникам прибрати барикаду на Інститутській

Як передає кореспондент УНІАН, комунальні служби Печерського району лише розширили прохід по тротуару на правій стороні вулиці Інститутської, а сама барикада залишилась на місці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, комунальники розпочали прибирати барикади на вулиці Інститутській навпроти стели Незалежності. При цьому «мешканці» Майдану висловили невдоволення з цього приводу. На їх переконання, барикаду розбирати не можна, оскільки в ній можуть бути речові докази злочинів - розстрілу майданівців 18-20 лютого.

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У ході розбору барикади було знайшли декілька гільз, гумових куль та запалів від світло-шумових гранат.