У центрі Києва 12 будівель залишаються під контролем самооборонівців - прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, про це сказав прокурор Києва Сергій Юлдашев під час зустрічі з представником спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Петром Штайдлом.

«Силу ніхто не застосовував. Правоохоронці переконували, пояснювали активістам, що необхідно ці приміщення звільняти, необхідно надати доступ працівникам установ до їх робочих місць», - зазначив прокурор.

Зокрема, звільнено приміщення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Головне управління містобудування, Господарське управління Федерації профспілок України, Спілку архітекторів України та Національну музичну академію України.

Загалом будівлі залишили 950 активістів, з яких найбільше, а саме близько 300 осіб, перебувало за адресою вул. Хрещатик, 7/11, де знаходиться Укркоопспілка.

Водночас прокурор повідомив, що 12 адмінбудівель і досі перебувають під контролем самооборонівців. Серед них - Жовтневий палац та Український дім.

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«За інформацією правоохоронців, в цих двох будівлях може знаходитися достатньо велика кількість зброї. І на сьогоднішній день представники Самооборони не висловлюють наміру звільнити ці адміністративні приміщення», - констатував він.

При цьому Юлдашев навів дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, що проводилося з 1 по 5 липня, згідно з якими 82% киян негативно ставляться до знаходження наметів на Майдані.

«Мусимо констатувати, що на території Майдану скоюється велика кількість злочинів. Йдеться про тяжкі та особливо тяжкі злочини. Ми сьогодні говоримо про те, що міліція не в повному обсязі контролює те, що відбувається в центрі Києва. Але також більшість людей проти силового розгону Майдану, тому ми повинні знайти ті інструменти, ті механізми для того щоб звільнити вулиці і при цьому уникнути зіткнень», - зазначив прокурор.

Нагадаємо, прокурор Києва за дорученням генерального прокурора України минулого тижня звернувся до начальника ГУМВС України в місті Києві Юрія Мороза та мера столиці Віталія Кличка з вимогою невідкладно вжити дієвих заходів для розблокування захоплених адміністративних будівель і транспортних комунікацій в центрі Києва. А також забезпечити особисту безпеку громадян, захист їх прав і свобод.