Комунальники прибирають барикади на вулиці Інститутській

Як передає кореспондент УНІАН, на місці працює близько 5 співробітників дорожньо-експлуатаційної дільниці Печерського району, які вантажать сміття з барикад у трактор.

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Як стверджують очевидці, рішення про те, щоб прибрати їх, було прийнято після того, як через спеку там почало смердіти. Однак, незважаючи на це, "жителі" Майдану намагаються перешкодити роботі комунальників. Вони стверджують, що розбирати барикаду не можна, оскільки в ній можуть бути речові докази злочинів - розстрілу майданівців 18-20 лютого.