Кличко звільнив директорів чотирьох комунальних підприємств, в тому числі метрополітену
13:10, 15 липня 2014Київ
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Київський міський голова Віталій Кличко підписав низку розпоряджень щодо кадрових змін в керівництві комунальних підприємств столиці.
Віталій Кличко / Фото УНИАН
Так, згідно з документом від 14 липня №76, текст якого має УНІАН, з посади директора КП «Київський метрополітен» з 16 липня ц.р. звільнено Руслана Казюлькіна.
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Відповідно до розпоряджень міського голови №74 та 75 від 14 липня звільнено директора «Київтранспарксервісу» Андрія Дудка та директора «Київміськсвітла» Андрія Швеця.
Крім того, розпорядженням №73 від 11 липня знято з посади директора «Київреклами» Костянтина Барташа.
В усіх розпорядженням зазначено, що рішення прийнято з урахуванням відповідних заяв керівників вказаних підприємств.
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