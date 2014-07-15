Кличко звільнив директорів чотирьох комунальних підприємств, в тому числі метрополітену

Так, згідно з документом від 14 липня №76, текст якого має УНІАН, з посади директора КП «Київський метрополітен» з 16 липня ц.р. звільнено Руслана Казюлькіна.

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Відповідно до розпоряджень міського голови №74 та 75 від 14 липня звільнено директора «Київтранспарксервісу» Андрія Дудка та директора «Київміськсвітла» Андрія Швеця.

Крім того, розпорядженням №73 від 11 липня знято з посади директора «Київреклами» Костянтина Барташа.

В усіх розпорядженням зазначено, що рішення прийнято з урахуванням відповідних заяв керівників вказаних підприємств.