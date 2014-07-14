У Києві "замінували" торгові центри Ocean Plaza, "Магелан", "Україна"

Про це повідомляє ВЗГ ГУМВС України в місті Києві.

"О 12.40 в міліцію надійшла інформація, що приміщення одного з торгівельно-розважальних центрів на вулиці Горького заміновано. А в 13.03 від невідомого надійшло аналогічне повідомлення, що заміновано один з провідних гіпермаркетів з продажу будівельно-господарських товарів на вулиці Григоренка", -сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Києві за день "замінували" чотири державні установиЗгідно з повідомленням, наразі за вказаними адресами працюють спеціалісти вибухово-технічних служб, кінологи, працівники МНС, медики. Відомості внесено до Єдиного обліку столичних районних управлінь міліції. Триває подальша перевірка.

"Правоохоронці вживають усі необхідні заходи, спрямовані на встановлення особи, яка повідомила про замінування", - повідомили в МВС.

Як повідомляють користувачі соцмереж, "замінований" ТРЦ на Горького - це Ocean Plaza.

Це підтвердили і в місцевому управлінні ДСНС, де заявили, що рятувальники ведуть пошуки вибухівки у столичних торговельних центрах “Україна”, “Ocean Plaza” і “Магелан”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

На його переконанні, повідомлення про замінування є фальшивкою.

“Інформація щодо замінування перевіряється. Наші фахівці перевіряють, а наші колеги з МВС виявлять цього аноніма. І якщо він вважає, що залишиться анонімним, то він глибоко помиляється”, - заявив Бочковський.