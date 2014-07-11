Кличко вважає, що в Києві необхідно максимально посилити охорону мостів

Київський міський голова Віталій Кличко вважає за необхідне посилити охорону мостів і транспортних магістралей у місті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мера, про це він сказав під час зустрічі з військовим комісаром Києва полковником Володимиром Кидонем.

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Кличко зазначив, що територіальна оборона має посилити охорону стратегічних об’єктів у столиці, зокрема, охорону мостів та транспортних магістралей.

«Охорона мостів зараз набуває особливого значення, адже сепаратисти та групи диверсантів намагаються дестабілізувати ситуацію по всій країні. На сході вони вже підривають мости, розуміючи, що не зможуть виграти. Подібна ситуація у столиці може призвести до жахливих наслідків, тому нам потрібно максимально посилити охорону мостів у Києві», - наголосив Кличко.

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Кидань доповів меру столиці оперативну інформацію щодо 12-го київського батальйону територіальної оборони, який несе службу у зоні АТО на сході України.

Військовий комісар Києва також повідомив, що у столиці для проходження служби усього було призвано 1588 військовозобов’язаних, з них 342 - офіцери.