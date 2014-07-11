Ігор Індило не міг загинути через падіння з лави - судмедекспертиза

13:06, 11 липня 2014
Київ
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Деснянський районний суд міста Києва на 12 серпня переніс розгляд кримінальної справи щодо обставин смерті студента Ігоря Індила, який загинув у 2010 році в Шевченківському райуправлінні міліції.

Справу Індила розглядатимуть далі

Як передає кореспондент УНІАН, суддя оголосила перерву у засіданні до 10.00 12 серпня.

Під час сьогоднішнього засідання суддя Ірина Дігтяр зачитала висновок повторної судово-медичної експертизи, згідно з яким черепно-мозкова травма Індила не могла утворитися через падіння з лави в ізоляторі Шевченківського рай управління міліції.

"Жодне з падінь Індила в камері не могло призвести до черепно-мозкової травми у даному об'ємі", - процитувала Дігтяр висновок експертів.

Своєю чергою, адвокат батьків Індила Олександр Заруцький наголосив, що з висновків експерта випливає, що "падіння з лавки до жодних тілесних ушкоджень не могло призвести".

Читайте такожНа суді свідок у справі Індила згадав про "більше двох" викликів швидкоїЗа словами адвоката, експерти однозначно дійшли висновку, що, судячи з того, як Індило рухався і зайшов у райуправління, травма могла виникнути в період, коли він потрапив в управління і до моменту переміщення його в ізолятор.

"Таким чином вони стверджують, що черепно-мозкова травма з'явилася саме в результаті падіння в кімнаті для адмінзатриманих... Експерт пояснив, що падіння мало відбутися так, що тіло падає відносно підлоги рівно без повороту, і повернутися має тільки голова. Вони вважають, що було дано прискорення в область обличчя. Вони посилаються, що на фотографії видно, що на лівій щоці, протилежній боку падіння, є пляма, дуже схожа на синець, який ніким не описаний... Якщо припустити, що цей синець виник із застосуванням сили, то тоді складається картина, що Індила вдарили в обличчя, він упав і отримав черепно-мозкову травму", - сказав адвокат.

Довідка УНІАН. Індило помер у Шевченківському райуправлінні міліції 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

Читайте такожУкраїнці поставили рекорд за кількістю протестів проти свавілля міліції5 січня 2012 року Деснянський райсуд засудив дільничного Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки. Перед тим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Коваленка. Цю справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу в Апеляційний суд Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

15 травня 2013 року Апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу і направив на новий судовий розгляд кримінальну справу за фактом смерті Індила.

18 липня 2013 р. Деснянський райсуд Києва розпочав розгляд по суті цієї кримінальної справи.

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