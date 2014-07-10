На місці барикад на Інститутській радять побудувати меморіальний комплекс

Як передає кореспондент УНІАН, про це експерт сказав під час прес-конференції.

Він зазначив, що зараз вулиця Інститутська фактично перетворилася на саморобний народний меморіал.

«Якщо створити швидко офіційний якийсь меморіальний комплекс, то це дозволить прибрати барикади з вулиці Інститутської», - сказав Сергієнко і додав, що зараз «ні в кого не підніметься рука розбирати ці квіти і портрети, які на деревах висять».

Таким чином, відзначив експерт, «треба зробити це більш офіційним і придатним для того, щоб місто жило далі».

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«Ми ж не будемо кладовище чи якийсь пам’ятний меморіал влаштовувати у центрі міста», - додав Сергієнко.

Як повідомляв УНІАН, 9 липня генеральний прокурор Віталій Ярема доручив керівництву МВС і СБУ вжити заходів зі звільнення центральної частини Києва, а також 19 приміщень, які перебувають у власності держави, від осіб, що «ототожнюють себе з учасниками Революції гідності та майданівцями».

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Також Ярема не виключив застосування силового варіанту, якщо представники псевдомайдану не звільнять центр Києва і захоплені ними приміщення.

Водночас, мер Києва Віталій Кличко зазначив, що не підтримує силового розгону Майдану, але вкотре наголосив, що люди мають піти. “Я впевнений в тому, що ми повинні спілкуватися і робити так, щоб люди пішли. Силовий розгін Майдану, я впевнений, може бути тільки крайнім кроком. Я не розглядаю цього і ніколи не розглядав”, - наголосив він.

Кличко також висловив переконання, що спільне рішення щодо звільнення Майдану може бути ухвалено найближчими тижнями.