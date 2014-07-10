У Києві поїзд "Hyndai" зіткнувся з автонавантажувачем, жертв немає - ДСНС

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"У Святошинському районі міста, біля залізничної зупинки «Новобіличі» 9 липня о 22 год. 50 хв. сталося зіткнення електропоїзду «Інтерсіті плюс» (Hyndai) №742 сполученням «Трускавець–Київ» з автонавантажувачем, який намагався перетнути колії у невстановленому місті. Внаслідок зіткнення стався схід колісної пари головного вагону. Жертв та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.Читайте такожРух поїздів «Hyndai» і «Skoda» стане безпечнішим завдяки новим стрілкам

З електропоїзду 150 пасажирів додатковим поїздом відправлено до залізничної станції «Київ–Пасажирський». Пошкодження електричних опор, ліній електромереж та залізничного полотна не відбулося.

О 2 год. 50 хв. ремонтними бригадами залізничників поїзд встановлено на рейки та відправлено в депо.

На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС України в м. Києві.