Кличко пообіцяв до кінця року закупити нові тролейбуси для Києва

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко. "Сьогодні я представив напрямки своєї діяльності, і терміни виконання багатьох з них - 12 місяців. Однак, вже до кінця року на залучені інвестиції запустимо в столиці 80 нових тролейбусів, а також 90 оновлених вагонів метро. Гроші, які виділяються на розвиток транспорту та інфраструктури столиці, повинні працювати на киян", - зазначив мер.

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Віталій Кличко також підкреслив необхідність ретельного аналізу діяльності комунальних підприємств. "У нас значна кількість комунальних підприємств, які мають вкрай низькі показники ефективності. Керівники таких підприємств вже написали заяви про складання повноважень. Займати ці посади повинні професіонали, які беруть на себе відповідальність за відновлення ефективної роботи підприємства. А існування комунальних підприємств, які працюють лише на папері, взагалі має бути припинено", - підкреслив мер Києва.