Київ піднявся в рейтингу найбільш привабливих міст для туристів

Роком раніше Київ займав 64-у позицію в світі і 21-у серед європейських міст за результатами дослідження Глобального індексу MasterCard.

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За оцінками компанії, в цьому році столицю України відвідають 1,789 млн іноземних туристів. В середньому за один візит в 2014 році турист у столиці витрачає близько $993.

"Індекс вказує на великий попит і інтерес до авіаперельотів, як по роботі, так і в особистих цілях, - сказав президент з міжнародних ринків MasterCard Worldwide Енн Кернс. - Складання рейтингу найбільш популярних міст посилює їх значущість як культурних, економічних і бізнес-центрів".

Також повідомляється, що в першу п'ятірку найпопулярніших міст увійшли Лондон, який в цьому році відвідають 18,7 млн іноземних туристів, а також Бангкок, який займав у минулому році першу сходинку рейтингу, Париж, Сінгапур і Дубай. Ці міста отримали популярність завдяки розвитку міжнародного туризму, інноваціям в комфортному пересуванні і зростаючою частотою ділових поїздок.

Глобальний індекс міст MasterCard оцінює міста за кількістю іноземних відвідувачів і обсягами їх витрат під час перебування в цих містах і дає прогнозовані показники на рік, засновані на даних за перші півроку.