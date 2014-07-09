Кличко представив програму першочергових кроків на посаді мера

Як повідомили УНІАН у прес-служба політичної партії "УДАР", під час презентації Кличко наголосив, що його пріоритетами в управлінні столицею будуть боротьба з корупцією, прозоре та ефективне використання бюджету на потреби киян, залучення інвестицій і співпраця з громадою при ухваленні рішень.

Згідно з програмою за кожним пріоритетом визначено першочергові заходи, які планує вжити столична влада:

«1-й пріоритет. «Нищівний удар по корупції».

Перше. Централізований контроль. Служба внутрішнього контролю та аудиту буде підпорядкована меру Києва і оперативно реагуватиме на усі порушення.

Друге. Прозорість. Впровадження програм «Прозорий бюджет» і «Прозорі закупівлі»: кожна бюджетна гривня має бути під контролем киян.

У зв’язку з цим – третє. Режим онлайн. Модернізація інтернет-представництва Київської влади для надання доступу до фінансових документів. Також після завершення модернізації сайту можна буде отримати онлайн максимум інформації і послуг від влади, повідомити про проблему, ініціювати петицію та інше.

Четверте. Зрозумілі правила. Спрощення та чітке і зрозуміле регламентування дозвільних процедур.

П’яте. Публічний контроль закупівель: відкритість інформації, контроль цін, відкритість тендерів.

Шосте. Аудит діяльності всіх комунальних підприємств, скорочення їх кількості, прозорість звітування.

Сьоме. Єдина база даних майна, що знаходиться у комунальній власності. Доступність інформації про те, кому належить той чи інший об’єкт або ділянка, хто нею управляє, на яких умовах орендує.

2-й пріоритет. «Прозоре, відкрите та ефективне використання бюджету міста на потреби киян».

Перше. Цільове та ефективне використання коштів: аудит цільових програм, оцінка їх ефективності і перегляд та скасування неефективних.

Друге. Прозора та зрозуміла киянам процедура визначення тарифів і соціального захисту для тих, хто його потребує.

Третє. Видатки бюджету перш за все - на нагальні потреби розвитку людини: розширення мережі дитячих садків; фінансування шкільної освіти виходячи з потреб дитини; підтримка закладів охорони здоров'я відповідно до потреб пацієнтів; посилення контролю за закупівлями ліків та ціноутворенням.

Четверте. Забезпечення житлом через програму «Соціальна оренда» – передача в оренду за доступними цінами житла тим, хто його потребує.

П’яте. Наведення порядку у земельних та майнових питаннях. Скасування незаконних рішень попередньої влади міста на підставі аудиту, який зараз триває.

Упорядкування рекламного простору, запровадження стандартів вигляду реклами, яка вписувалася б у ландшафт міста.

Шосте. Залучення громадян до співпраці у оновленні житлового фонду і прибудинкових територій – зокрема, до контролю за виділенням і витрачанням коштів.

Сьоме. Виділення адресної соціальної допомоги за програмою «Турбота» тим, хто дійсно потребує, а не наживається на бюджетних коштах.

Восьме. Аудит витрат енергії в Києві і запровадження енергозберігаючих технологій. Співпраця в цьому питанні з міжнародними організаціями, залучення коштів Світового банку, ЄБРР та інших структур.

Дев’яте. Заохочення здорового способу життя, розвиток мережі спортивних майданчиків.

3-й пріоритет. «Залучення інвестицій».

Перше. Восени відбудеться міжнародний інвестиційний форум, який зараз готуємо.

Друге. Залучення приватного спів-фінансування проектів, які держава чи місто не може витягнути самотужки.

Третє. Реалізація вже досягнутих домовленостей з міжнародними фінансовими організаціями.

Четверте. Розвиток транспортної інфраструктури.

П’яте. Залучення інвесторів для винесення промислових зон на околиці міста і створення там сучасних індустріальних парків, які давали б робочі місця і використовували високий науковий потенціал міста.

4-й пріоритет. «Створення умов для безпеки і комфорту киян».

Перше. Питання екології: стимулювання інвесторів для будівництва сучасних заводів з переробки відходів, використання нових безпечних екологічно-чистих технологій для очистки води,

Друге. Оптимізація благоустрою.

Третє. Реконструкція та будівництво парків і зелених зон, щоб у кожному мікрорайоні була своя «зелена оаза».

Четверте. Цивілізоване вирішення питань з МАФами, ринками, контроль за дотриманням законодавства і спрямуванням коштів до бюджету.

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П’яте. Створення муніципальної міліції, яка виконувала б завдання захисту правопорядку, патрулювання вулиць і дворів, контролю за парковками тощо.

Шосте. Підготовка до зими.

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5-й пріоритет. «Співпраця з громадою при прийнятті і виконанні рішень», яким серед іншого, передбачено створення Ради розвитку міста із залученням представників бізнес-середовища, громадськості, наукових і освітніх установ, а також проведення міжнародного архітектурного конкурсу з облаштування території Майдану Незалежності, вулиць Хрещатик та Інститутської».