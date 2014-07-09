Ярема доручив МВС і СБУ звільнити центр Києва від "осіб, які ототожнюють себе з майданівцями"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема заявив на брифінгу в Києві.

За його словами, ситуація у центрі Києва кожного дня ускладнюється. «Те, що зараз відбувається на Майдані, дискредитує Майдан гідності», - сказав Ярема.

Читайте такожКличко про перестрілку на Майдані: центр столиці не є безпечним для киянЯк сказав генпрокурор, ті, хто залишається у наметах на Майдані Незалежності, «не патріоти, а утриманці».

Ярема наголосив, що, враховуючи такий перебіг подій, він ініціював звернення до міністра внутрішніх справ та голови СБУ вжити невідкладних заходів для звільнення Майдану і захоплених приміщень.

Генпрокурор пояснив, що має право цього вимагати, оскільки сам 4 місяці під час акції протесту перебував у центрі столиці.

«Ми маємо справу не з Майданом, а з його дешевою і небезпечною підробкою. Символ революції хочуть перетворити на карикатуру», - сказав він.

Читайте також4 особи отримали поранення у перестрілці на Майдані у КиєвіЗа словами Яреми, «влада не має наміру далі миритися з подібним станом речей. Обличчям нової України не може бути збіговисько незрозумілого походження. Дітям лейтенанта Шмідта час залишати місця. Усі, хто відчуває себе справжнім патріотом, отримали можливість вступити до лав Нацгвардії або в інший спосіб долучитися до роботи на благо нашої країни».

Він повідомив, що за його дорученням прокурор Києва направив доручення Київській міськдержадміністрації щодо усунення порушень цілого ряду законів.

Ярема наголосив, що в результаті перебування невідомих осіб, які позиціонують себе як майданівці, у центрі Києва в останні кілька місяців було скоєно понад 150 злочинів, у тому числі пограбування, хуліганські дії із застосуванням вогнепальної зброї.

Читайте такожБлизько 400 активістів Майдану не збираються розходитися За словами Яреми, якщо люди добровільно не звільнять зайняті ними приміщення, їх звідти виводитимуть працівники міліції. “А якщо вони чинитимуть опір, то це вже більш тяжкий злочин”, - сказав генпрокурор.

При цьому він припустив, що після оголошеної ним заяви так звані майданівці прийдуть під стіни Генпрокуратури із своїми вимогами.

Також Ярема поінформував, що Генпрокуратурі відомі прізвища окремих народних депутатів і представників бізнесу, які для досягнення власних цілей залучають до різних акцій за винагороду тих людей, які сьогодні перебувають у центрі столиці.