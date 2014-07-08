Активісти стверджують, що машина завгоспа Януковича збила людину
12:15, 08 липня 2014Київ
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Сьогоднішній мітинг у Пущі-Водиці закінчився травмою однієї з активісток.
У Пущі-Водиці позашляховик збив активістку / facebook
Про це повідомляють очевидці.
"О 7-ій ранку хлопці почали пікетувати в'їзд до комплексу державних дач "Пуща-Водиця", вимагали, щоб екс-глава ДУС Андрій Кравець повернув у власність народу прихватизовану дачу", - пише Марина Бєлова, одна з учасниць акції.
За словами Бєлової, через півгодини джип Кравця (Toyota Land Cruiser) пролетів на швидкості і збив дівчину-активістку. Вона отримала струс мозку і легкі ушкодження.
Хлопці з Самооборони записали номери машини, але активісти ще вирішують, чи передати номер в ДАІ, чи "самим покарати" колишнього чиновника.
Допис by Marina Belova.
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