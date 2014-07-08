Активісти стверджують, що машина завгоспа Януковича збила людину

Про це повідомляють очевидці.

"О 7-ій ранку хлопці почали пікетувати в'їзд до комплексу державних дач "Пуща-Водиця", вимагали, щоб екс-глава ДУС Андрій Кравець повернув у власність народу прихватизовану дачу", - пише Марина Бєлова, одна з учасниць акції.

За словами Бєлової, через півгодини джип Кравця (Toyota Land Cruiser) пролетів на швидкості і збив дівчину-активістку. Вона отримала струс мозку і легкі ушкодження.

Хлопці з Самооборони записали номери машини, але активісти ще вирішують, чи передати номер в ДАІ, чи "самим покарати" колишнього чиновника.