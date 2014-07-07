Розв'язку на Поштовій площі в Києві можуть відкрити до Дня Незалежності - Кличко

У випадку виділення необхідного фінансування розв'язка на Поштовій площі після реконструкції буде відкрита до Дня Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам під час прес-конференції заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

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“Мені пообіцяли, що до Дня Незалежності у випадку вирішення питання з фінансуванням транспортна розв'язка буде запущена на 100%”, - сказав Кличко.

Фотогалерея "Кличко провів нараду на Поштовій площі"

В той же час він зазначив, що для повного запуску розв'язки та завершення робіт з благоустрою необхідно від 15 до 18 млн грн., які наразі не можна отримати через те, що Держказначейство їх не виділяє. Він також повідомив, що сьогодні планує зустрітись з міністром фінансів і обговорити це питання, оскільки, за словами Кличка, зволікання з реконструкцією розв'язки автоматично збільшуватиме вартість робіт.