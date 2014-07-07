Кличко про перестрілку на Майдані: центр столиці не є безпечним для киян

Міський голова Києва Віталій Кличко занепокоєний тим, що поки що центр столиці не є безпечним для киян, а також тим, що окремі активісти Майдану погрожують підпалити мерію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції після інспектування будівництва транспортної розв'язки на Поштовій площі.

"На жаль, центр столиці не є безпечним для киян. Багато киян звертаються з цього приводу. Вже неодноразово чули стрілянину, вибухають взривпакети. Сьогодні вночі знову була перестрілка", - сказав Кличко і зазначив, що до міліції з цього приводу звертались лише медики, по допомогою до яких звернулись поранені.

"Ті події, які відбулись вночі на Майдані, не є стабілізуючим фактором... Я впевнений, що кожен, хто має незаконну зброю, порушує закон і підпадає під статтю Кримінального кодексу. У цьому напрямку ведеться непроста робота, але впевнений, що поступово ми прийдемо до того, що вся зброя буде вилучена. Тим, хто володіє незаконною зброєю, ми пропонуємо її здати. Інакше вони мають підстави потрапити під кримінальну відповідальність", - сказав Кличко.

Читайте також4 особи отримали поранення у перестрілці на Майдані у Києві

Водночас він висловив вдячність тим майданівцям, які звільнили частину Хрещатика та будівлю КМДА.

"Місто Київ повинно поступово повернутись до нормального життя. Найголовніше - спокій кожного киянина", - сказав Кличко.

Кличко також зазначив, що майданівці не мають єдиного центру прийняття рішень і йому доводиться спілкуватись з великою кількістю людей. Мер зазначив, що сьогодні вкотре поспілкується з майданівцями.

Кличко запевнив, що силової зачистки Майдану не планується, але наголосив, що йдуть погрози з боку окремих майданівців підпалити мерію. "З приводу того, що від окремих представників Майдану погрози у цьому напрямку. Я вважаю, що це деструктив або провокації, що вони спалять мерію. Не більше того, що вони спалять мерію... Кияни не для того відновлювали мерію, щоб чути якісь погрози", - сказав він.

Читайте такожБлизько 400 активістів Майдану не збираються розходитися

Як наголосив Кличко, ключовим завданням є повернення Києва до мирного життя.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 липня, вночі в результаті перестрілки на Майдані Незалежності поранення із травматичної зброї отримали 4 людини. За даними міліції, попередньо встановлено, що близько 30 невідомих чоловіків у масках створили конфліктну ситуацію із застосуванням зброї.

За фактом бійки та стрілянини на Майдані Незалежності у Києві міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень; карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років).