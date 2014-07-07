4 особи отримали поранення у перестрілці на Майдані у Києві

"До міліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що до лікарні із пораненнями, заподіяними так званою травматичною зброєю, було доставлено 4 особи. Після надання постраждалим допомоги, вони самостійно залишили лікарню", повідомили у ГУ МВС Києва.Читайте такожНа Майдані вночі горіла барикада біля ЦУМ

Зараз обставини стрілянини перевіряються. Адже офіційно про поранення до міліції від постраждалих не надходило жодного повідомлення. Інформацію про подію внесено до журналу єдиного обліку повідомлень про правопорушення", - зазначили у міліції, інформує TVI.

У Центральній раді сотень Майдану заявили, що стрілянина, яка відбулась сьогодні вночі на Майдані Незалежності, була провокацією.Читайте такожНа Майдані Незалежності сталася перестрілка: є поранені

"Нападники закривали обличчя балаклавами. По тривозі підняті сотні відігнали нападників, але не виключений новий штурм до ранку", - йдеться у повідомленні ЦРСМ.