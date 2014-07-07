Кличко проведе виїзну нараду щодо реконструкції розв'язки на Поштовій площі

08:22, 07 липня 2014
Київ
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У понеділок, 7 липня, Київський міський голова Віталій Кличко проведе виїзну виробничу нараду з питань стану реконструкції транспортної розв'язки на Поштовій площі в Києві з участю директорів та керівників профільних комунальних підприємств.

Кличко / Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», мер Києва ознайомиться з ходом реконструкції розв'язки, а також поспілкується з будівельниками.

Нарада розпочнеться об 11.00 на Поштовій площі. Після завершення відбудеться брифінг Кличко для ЗМІ.

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