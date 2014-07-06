У Києві обирали найкращого безпородного собаку

У Києві 5 липня відбулася унікальна виставка безпородних собак "Кубок Барбоса-2014".

До виставки хазяї одягли своїх улюбленців у вигадливі костюми та перуки, повідомляє ТСН.ua.

Деякі хвостаті прийшли на конкурс у патріотичному вбранні - віночках та вишиванках. Собаки змагалися за звання "Барбоса-2014" та демонстрували свої численні вміння.

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За словами організаторів конкурсу, його головна мета – показати, що безпородні собаки нічим не гірші за своїх породистих родичів.