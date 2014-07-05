Кличко 7 липня проведе виїзну нараду щодо реконструкції розв'язки на Поштовій площі

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», мер Києва ознайомиться з ходом реконструкції розв’язки, а також поспілкується з будівельниками.

Нарада розпочнеться об 11.00 на Поштовій площі. Після завершення відбудеться брифінг Кличка для ЗМІ.