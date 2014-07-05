Кличко 7 липня проведе виїзну нараду щодо реконструкції розв'язки на Поштовій площі
19:33, 05 липня 2014Київ
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У понеділок, 7 липня, Київський міський голова Віталій Кличко проведе виїзну виробничу нараду щодо стану реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі у Києві за участі директорів і керівників профільних комунальних підприємств.
Кличко проведе виїзну нараду з питань реконструкції розв'язки на Поштовій площі / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «УДАР», мер Києва ознайомиться з ходом реконструкції розв’язки, а також поспілкується з будівельниками.
Нарада розпочнеться об 11.00 на Поштовій площі. Після завершення відбудеться брифінг Кличка для ЗМІ.
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