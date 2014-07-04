У Києві скасовано "Марш рівності" на захист прав ЛГБТ-спільноти

Про це повідомляється у прес-релізі правозахисної організації Amnesty International.

Згідно з повідомленням, захід було скасовано, оскільки міліція Києва заявила, що не зможе гарантувати безпеку учасникам заходу.

"Сьогодні, 4 липня, на зустрічі з Оргкомітетом «КиївПрайд2014» міліція заявила про неможливість забезпечити безпеку демонстрантів з боку чисельної групи ультраправих контр-демонстрантів, які можуть з’явитися на захід озброєними. Внаслідок цього, оргкомітет був змушений скасувати Марш", - повідомляє AI.

Читайте такожЛГБТ-активісти анонсували проведення "Маршу рівності" в Києві"Amnesty International висловлює глибокий жаль щодо нездатності київської міліції гарантувати адекватний захист для бажаючих взяти участь у Маршу Рівності, запланованому на завтра", - пишеться у прес-релізі.

Також Amnesty International нагадує українській владі, що права на свободу зібрань і вираження є фундаментальними правами і що Україна, як і інші держави, повинна поважати, захищати та забезпечувати їх без будь-якої дискримінації.

"Ця невдача влади гарантувати право на свободу зібрань і висловлювання розчаровує ще більше, враховуючи те, що активісти Євромайдану змогли досягти своїх цілей через здійснення цих самих прав", - сказав Джон Дальхузен, директор регіональної програми Amnesty International у Європі та Центральній Азії.

Україна не повинна підривати фундаментальні права людини і Amnesty International закликає українську владу і київську міліцію в обов’язковому порядку забезпечити охорону Маршу та захист всіх охочих взяти участь наступного року, говоритьсяв повідомленні.