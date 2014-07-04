Влада хоче повернути до Києва евакуатори

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив секретар Київради Олексій Резніков на брифінгу.

За його словами, звільнення доріг від припаркованих не за правилами машин збільшує пропускну спроможність доріг і зменшує затори в місті. Водночас місту довелось відмовитись від використання евакуаторів через відсутність нормальної законодавчої бази. Так, чинне законодавство забороняє примусове відчуження майна.

«Евакуатори працювали без законодавчої бази, тому ця програма через певний час закінчилась через велику кількість позовів», - наголосив він.

Читайте такожДАІ Києва обіцяє не повертати евакуатори і прибрати обмежувальні стовпчикиРезніков повідомив, що фракція «УДАР», лідером якої є мер міста Віталій Кличко, подала на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення відповідних змін до законодавства, що регулює дорожній рух, який дозволить органам влади законним способом використовувати евакуатори.

«Така практика існує в нормальних цивілізованих європейських країнах. Це або евакуатор, або так звані черевички, які одягаються на колесо», - наголосив секретар Київради.