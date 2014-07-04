На Оболоні затримали підозрюваного в серії нападів на жінок

Як повідомляє прес-служба прокуратури Оболонського району, впродовж останніх чотирьох місяців зловмисник скоїв 6 нападів на жінок. Одну з потерпілих він зґвалтував. Зазвичай чоловік нападав на своїх жертв у під'їздах. Широкого розголосу в ЗМІ отримав інцидент, що трапився в травні біля одного з банкоматів, де відеокамери спостереження зафіксували момент вчинення злочину.

Останній напад стався сьогодні вночі на вулиці Маршала Тимошенко. Зловмисник увійшов разом з молодою жінкою в ліфт і, натиснувши кнопку «Стоп», став вимагати у неї гроші. Отримавши відмову, зловмисник намагався зґвалтувати жінку. Але потерпілій вдалося вирватися з ліфта і закритися у власній квартирі. Налякана жінка відразу ж повідомила про злочин в міліцію.

«По гарячих слідах нападника вдалося затримати. Чоловік повністю визнав свою провину в скоєнні вказаного злочину і зізнався у скоєнні ще 5 аналогічних нападів. За фактами зґвалтування і замаху на зґвалтування та грабіж проводиться досудове розслідування. Його хід перебуває на контролі прокуратури району», - йдеться в повідомленні.