У Києві на проспекті Бажана невідомі спалили скульптуру орла (фото)
12:15, 04 липня 2014Київ
2
Сьогодні вночі рятувальники Дарницького району Києва ліквідували пожежу, в якому повністю згоріла величезна скульптура орла на проспекті Бажана.
У Києві на проспекті Бажана вогнем знищено скульптура орла / Фото:img-fotki.yandex.ru
Як повідомили УНІАН у ГУ ДСНС України в м. Києві, пожежа, за попередніми даними, виникла в результаті навмисного підпалу. Правоохоронні органи шукають причетних до підпалу.
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Києві закликає киян і гостей столиці не псувати те, що покликана прикрашати місто.
Скульптура орла була створена для виставки квітів на Співочому полі під назвою "Весняна феєрія", яка відкрилася 27 квітня 2013 року. Після виставки орла перевезли і встановили на проспекті Бажана.
Фото: Facebook Позняки Осокорки Харківський
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter