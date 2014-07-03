На Святошинському ринку в Києві торгували "гуманітарними" консервами для бійців АТО
Вчора на ринку «Святошинський» у Києві затримали чоловіка і жінку, протягом двох днів ходили по ринку і продавали яловичу тушонку, яку активісти зібрали для українських солдатів, що воюють на Сході.
Як повідомляє Сегодня, увагу на продавців тушонки звернули місцеві продавці.
За словами продавчинь, торговці тушонкою з'явилися на ринку в понеділок.
«Чоловік і жінка ходили рядами з рюкзаком і пропонували охочим тушонку. Причому просили недорого - по 10 гривень за баночку (в магазині така коштує 18 грн. - ред.), тому багато брали. А я поцікавилася, звідки тушонка. А почувши відповідь, просто жахнулася! Виявилося, вона для наших солдатів, які воюють на Донбасі. А вони її просто поцупили і вирішили продати, щоб грошей заробити!" - розповіла продавщиця з ринку Ніна Кожема
Гуртом працівниці ринку затримали "бізнесменів" і викликали самооборону району та міліцію.
За словами Світлани Серебрякової, яка торгувала тушонкою (її напарник ім'я називати не захотів. - ред.), на гроші від проданої тушонки вони хотіли купити сигарет для бійців, які воюють на Сході.
Читайте такожІз Вінницької області учасникам АТО відправлені майже 40 тонн продуктів«Ми самі активісти Майдану, з 28-ї сотні. Частина наших хлопців зараз б'ються на блокпостах в Луганській області, в батальйоні «Луганськ-1». Тушонку, сім тонн, на Майдан привезли меценати. Частину її ми відправили на Схід, близько ста ящиків залишили для активістів Майдану, а чотири скриньки вирішили продати, щоб купити сигарет для наших бійців. Вони самі нас про це попросили», - розповіла Серебрякова.
За її словами, за два дні вона розпродала 72 банки тушонки - 15 банок вчора «конфіскували» продавці з ринку.
Читайте такожУкраїнці Італії придбали рації для українських військовихРозбороняти місцевих продавців і торговців довелося прибулим активістам Святошинської самооборони, а після і міліції.
Ні місцеві самооборонівці, ні їхні колеги з Майдану не знали "продавців"
«Так, ми дійсно минулого тижня отримали сім тонн тушонки від небайдужих киян. Ми вирішили відправляти її на Схід частинами. Велику партію передали минулої п'ятниці, а решту консерв склали в наметі, який обладнали під продовольчий склад. Мабуть, звідти і «поцупили» ці чотири коробки. А самих продавців я взагалі бачу вперше", - сказав заступник начальника з тилу батальйону "Самооборона" Руслан Бойко.
Міліціонери зібрали свідчення всіх учасників конфлікту, описали залишки банок тушонки, склали протокол, а потім і продавців, і тушонку передали самооборонівцям під розписку.
У міліції заявляють, що підстав для затримання торговців не було, а банки з тушонкою, що залишилися, передали на зберігання під розписку представникам Майдану.
"Не можна затримати людей тільки тому, що хтось назвав їх злодіями. Повідомлення про крадіжку тушонки з продовольчих складів Майдану в міліцію не надходило. Правоохоронці опитали всі сторони конфлікту, склали протоколи, а дані про цей злочин внесли до єдиного реєстру. Буде вестися перевірка, щоб з'ясувати, чи дійсно скоєно злочин", - заявили в главку столичної міліції