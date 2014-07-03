На Святошинському ринку в Києві торгували "гуманітарними" консервами для бійців АТО

Як повідомляє Сегодня, увагу на продавців тушонки звернули місцеві продавці.

За словами продавчинь, торговці тушонкою з'явилися на ринку в понеділок.

«Чоловік і жінка ходили рядами з рюкзаком і пропонували охочим тушонку. Причому просили недорого - по 10 гривень за баночку (в магазині така коштує 18 грн. - ред.), тому багато брали. А я поцікавилася, звідки тушонка. А почувши відповідь, просто жахнулася! Виявилося, вона для наших солдатів, які воюють на Донбасі. А вони її просто поцупили і вирішили продати, щоб грошей заробити!" - розповіла продавщиця з ринку Ніна Кожема

Гуртом працівниці ринку затримали "бізнесменів" і викликали самооборону району та міліцію.

За словами Світлани Серебрякової, яка торгувала тушонкою (її напарник ім'я називати не захотів. - ред.), на гроші від проданої тушонки вони хотіли купити сигарет для бійців, які воюють на Сході.

Читайте такожІз Вінницької області учасникам АТО відправлені майже 40 тонн продуктів«Ми самі активісти Майдану, з 28-ї сотні. Частина наших хлопців зараз б'ються на блокпостах в Луганській області, в батальйоні «Луганськ-1». Тушонку, сім тонн, на Майдан привезли меценати. Частину її ми відправили на Схід, близько ста ящиків залишили для активістів Майдану, а чотири скриньки вирішили продати, щоб купити сигарет для наших бійців. Вони самі нас про це попросили», - розповіла Серебрякова.

За її словами, за два дні вона розпродала 72 банки тушонки - 15 банок вчора «конфіскували» продавці з ринку.

Читайте такожУкраїнці Італії придбали рації для українських військовихРозбороняти місцевих продавців і торговців довелося прибулим активістам Святошинської самооборони, а після і міліції.

Ні місцеві самооборонівці, ні їхні колеги з Майдану не знали "продавців"

«Так, ми дійсно минулого тижня отримали сім тонн тушонки від небайдужих киян. Ми вирішили відправляти її на Схід частинами. Велику партію передали минулої п'ятниці, а решту консерв склали в наметі, який обладнали під продовольчий склад. Мабуть, звідти і «поцупили» ці чотири коробки. А самих продавців я взагалі бачу вперше", - сказав заступник начальника з тилу батальйону "Самооборона" Руслан Бойко.

Міліціонери зібрали свідчення всіх учасників конфлікту, описали залишки банок тушонки, склали протокол, а потім і продавців, і тушонку передали самооборонівцям під розписку.

У міліції заявляють, що підстав для затримання торговців не було, а банки з тушонкою, що залишилися, передали на зберігання під розписку представникам Майдану.

"Не можна затримати людей тільки тому, що хтось назвав їх злодіями. Повідомлення про крадіжку тушонки з продовольчих складів Майдану в міліцію не надходило. Правоохоронці опитали всі сторони конфлікту, склали протоколи, а дані про цей злочин внесли до єдиного реєстру. Буде вестися перевірка, щоб з'ясувати, чи дійсно скоєно злочин", - заявили в главку столичної міліції