Командир "Донбасу" попередив про можливі теракти в Києві

Бійців батальйону "Донбас", які мали вже відбути на Схід, затримали у столиці через можливість теракту. Про це розповів командир батальйону Семен Семенченко біля Верховної Ради, повідомляє кореспондент ТСН.

За словами Семенченка, командування вже кілька днів тримає близько 250 нових бійців "Донбасу" у столиці через можливі загрози. На думку комбата, до "мінної війни" та провокацій у Києві не готові.

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"Пригадайте Одесу, це може бути стрільба з натовпу. Ми знаємо, що зараз 30-40 автоматів знаходиться на руках по місту. Це можуть бути пляшки з запальною сумішшю, це можуть бути будь-які провокаціями з жертвами", - заявив командир "Донбасу".

Першою "ластівкою" так званою "мінної війни", за словами Семенченка, стало мінування траси Київ-Харків.