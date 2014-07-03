Київрада скасувала реконструкцію Гостиного двору: депутати хочуть повернути комплекс місту

Київрада прийняла рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки, на якій розміщено Гостиний двір, укладений між Київрадою та ПАТ "Укрреставрація" 16 жовтня 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосував 91 депутат.

Окрім того, депутат Київради від фракції "Батьківщина" Тетяна Меліхова виступила з пропозицією звернутись до Кабміну з проханням передати комплекс Гостиний двір до комунальної власності.

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Також вона висловила думку, що Київрада має звернутись до Верховної Ради з проханням внести зміни до законодавства щодо включення Гостиного двору до переліку пам'яток, котрі не підлягають приватизації.

Довідка УНІАН. Гостиний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році.

Постановою Кабінету міністрів № 1380 від 15 серпня 2011 року Гостиний двір було виведено з Державного реєстру пам'яток архітектури.

26 квітня 2012 р. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4, у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостиного двору під торговельно-офісний центр.

Восени 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостиним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою.

У відповідь на плани влади зробити у Гостиному дворі торговельний центр і частково його перебудувати київські активісти організували акцію протесту.

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17 квітня 2013 р. Київрада намагалась, за зверненням активістів, визнати таким, що втратили чинність, рішення Київради від 20 вересня 2012 р., але скасувати рішення про землевідведення погодились лише 25 із 84 зареєстрованих в залі депутатів. Під час прийняття рішення в Київраді перебували також громадські активісти, які виступали проти реконструкції Гостиного двору, й сподівались на підтримку депутатів.

24 червня 2014 року Київський апеляційний адміністративний суд визнав незаконним рішення Київради про виділення компанії "Укрреставрація" землі під Гостиним двором.