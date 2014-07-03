У Києві відновили рух транспорту на ділянці Хрещатика

15:31, 03 липня 2014
Київ
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У Києві відновлено рух транспорту на ділянці Хрещатика від вулиць Богдана Хмельницького до Прорізної.

Киев

Сьогодні у Києві було відновлено рух транспорту на вулиці Хрещатик на ділянці від вулиць Богдана Хмельницького до Прорізної.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ у столиці, вулицею Прорізною від Пушкінської до Хрещатика впроваджено двосторонній рух.

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