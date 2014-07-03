У Києві відновили рух транспорту на ділянці Хрещатика

Сьогодні у Києві було відновлено рух транспорту на вулиці Хрещатик на ділянці від вулиць Богдана Хмельницького до Прорізної.

Читайте такожУ Києві у вихідні рух автотранспорту на Південному мосту буде обмежено

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ у столиці, вулицею Прорізною від Пушкінської до Хрещатика впроваджено двосторонній рух.