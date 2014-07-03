ЛГБТ-активісти анонсували проведення "Маршу рівності" в Києві

Анонс події розміщено на порталі української ЛГБТ-спільноти.

"Ми прагнемо того, щоб нашу ідентичність поважали так само, як ми поважаємо ідентичність інших. І головне: для цього ми не повинні її приховувати, тому прагнемо скористатися нашим правом на мирні зібрання та свободу слова. Захід спрямовано на досягнення результатів у боротьбі за громадянське рівноправ'я, демонстрацію видимості ЛГБТ-спільноти", - сказано в анонсі.

Читайте такожЛуценко: Краще дозволити раз на рік гей-паради, ніж щодня чекати російських танківМарш має відбутися в Києві п'ятого липня о 10 годині, про місце організатори повідомляють окремо тим, хто зареєструється як учасник події.

При цьому в анонсі наявне попередження, що місце та час проведення маршу може бути змінено. Також організатори оголосили про пошук волонтерів для проведення та забезпечення безпеки маршу рівності.

Раніше, в травні 2013 року, в Києві було проведено перший в історії України "Марш рівності", який був нечисленним, проте отримав широкий розголос.