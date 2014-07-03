Київрада створила комісію з питань забезпечення киян, які беруть участь у АТО

За відповідне рішення проголосували 84 депутати Київради. До складу комісії увійшли депутати від різних фракцій Київради, а також мажоритарники.

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На комісію покладений контроль за питанням матеріального та методологічного забезпечення киян, які беруть участь в АТО. Вона також буде контролювати питання належної військової підготовки, інформування суспільства про потреби військових, буде координувати діяльність різних волонтерських і громадських організацій, а також органів державної та місцевої влади.

Згідно з рішенням Київради, комісія буде працювати протягом півроку, а попередній звіт про її діяльність буде заслухано не пізніше місячного строку з дня прийняття рішення про її створення.