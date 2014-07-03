Кличко придумав, як звільнити центр Києва: пропонує майданівцям переїхати в санаторії
13:03, 03 липня 2014Київ
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Кличко висловив вдячність майданівцям, які звільнили будівлю КМДА.
Кличко розповів про переговори з майданівцями / Фото: УНІАН
Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що столична влада веде перемовини з майданівцями та пропонує їм переїхати на тимчасове проживання у санаторії під Києвом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
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Кличко висловив вдячність майданівцям, які звільнили будівлю КМДА.
"Ми і далі спілкуємось з майданівцями, пропонуємо їм переїхати... Під Києвом є санаторії, недобудовані будівлі, табори, які не працюють. Ми пропонуємо їм ці місця, де вони зможуть тимчасово проживати", - сказав Кличко. Водночас він не зміг назвати конкретні адреси цих об'єктів.
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