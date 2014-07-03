Кличко придумав, як звільнити центр Києва: пропонує майданівцям переїхати в санаторії

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що столична влада веде перемовини з майданівцями та пропонує їм переїхати на тимчасове проживання у санаторії під Києвом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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Кличко висловив вдячність майданівцям, які звільнили будівлю КМДА.

"Ми і далі спілкуємось з майданівцями, пропонуємо їм переїхати... Під Києвом є санаторії, недобудовані будівлі, табори, які не працюють. Ми пропонуємо їм ці місця, де вони зможуть тимчасово проживати", - сказав Кличко. Водночас він не зміг назвати конкретні адреси цих об'єктів.