Кличко: влада столиці не віддасть забудовникам жодної ділянки лісу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на пленарному засіданні сесії Київради.

Кличко зазначив, що 26 червня Київська обласна рада планувала ухвалити рішення про розширення меж селища Коцюбинське за рахунок території Біличанського лісу, який входить до складу національного парку «Голосіївський».

"Ми змогли запобігти цьому, підписавши тристоронній меморандум, який покликаний створити спільну робочу групу з цього питання. Я хочу підкреслити для усіх, що Київ не поступиться жодним метром своєї території. Столиця не віддасть жодної ділянки лісу, особливо під чергову вирубку. Це наша принципова позиція", - наголосив Кличко.Читайте такожКличко впевнений, що Хрещатик найближчим часом розблокують для проїзду

Він запропонував депутатам увійти до складу цієї робочої групи.

Мер також доручив включити до складу цієї робочої групи громадських активістів.

"Разом ми зможемо захистити і Біличанський ліс, й інтереси київської громади", - наголосив Кличко, доручивши не пізніше 8 липня затвердити склад групи під керівництвом секретаря Київради.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня екологи заявили, що на сесії Київської обласної ради 26 червня буде з голосу винесено проект рішення щодо розширення меж селища Коцюбинське під Києвом на площу понад 4 тисячі гектарів за рахунок Біличанського лісу, що є частиною Національного природного парку «Голосіївський».

26 червня Кличко, голова Київської облради Микола Бабенко та селищний голова Коцюбинського Вадим Садовський підписали Меморандум щодо узгодженості позицій сторін стосовно Біличанського лісу.Читайте такожУ КМДА розповіли про нову комплексну схему розміщення МАФів: паспорта кіоскам хочуть видавати на 5 років

Сторони домовилися, що депутати Київської облради, у тому числі ті, що обрані по одномандатному виборчому окрузі та представляють інтереси селища Коцюбинське, не будуть виносити на розгляд чергової сесії проект рішення про затвердження меж цього селища.

Крім того, до 11 липня буде створена тристороння робоча група щодо встановлення меж Коцюбинського, проведені необхідні переговори та знайдене врегулювання проблеми. Водночас в основу такого рішення має бути покладений принцип щодо збереження в повному обсязі Національного природного парку «Голосіївський» згідно з указом президента від 1 травня цього року «Про зміну меж національного природного парку «Голосіївський».

Довідка УНІАН. За даними Партії зелених України, з 2008 року Коцюбинська і Гостомельська селищні ради всупереч законодавству передали у приватну власність майже 600 земельних ділянок загальною площею близько 100 га на території Біличанського лісу. На деяких ділянках вже вирубані сторічні дерева і розпочато будівництво.