У Києві у вихідні рух автотранспорту на Південному мосту буде обмежено

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 4 липня о 20.00 працівники підприємства «Київавтошляхміст» продовжать ремонт деформаційного шва на верховій стороні проїжджої частини Південного мосту через Дніпро. У зв’язку з цим рух автотранспорту в першій смузі в напрямку з проспекту Бажана на Наддніпрянське шосе буде обмежено.Читайте такожУ Києві частину дороги на бульварі Шевченка, що провалилася, тимчасово покриють щебенем

Роботи триватимуть до 6.00 понеділка, 7 липня.

Корпорація «Київавтодор» звертається до водіїв з проханням з розумінням поставитися до тимчасових незручностей та, за можливості, обирати інші маршрути руху.