У центрі Києва продовжують розбирати барикади

У центрі Києва прибрали барикади біля Центрального універмагу та на вулиці Прорізній. Тут навіть частково відновлено рух, повідомляє ТСН.uа з посиланням на "Спецкор".

Частина наметів з Хрещатика переїде ближче до Майдану. Активісти пішли назустріч киянам і вирішили трохи посунутися. Свої межі перенесуть ближче до самого Майдану Незалежності.

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Майданівець Сергій з роти "Яструбів" каже, що з барикадою біля ЦУМу були суцільні проблеми. Востаннє її навіть підпалили. Однак зовсім барикада не зникне - в декількох метрах зводять іншу з тих же бетонних блоків і водомети, що стояли біля ЦУМу.

Частина активістів вже жваво збирає пожитки, у них все ще є запаси "коктейлів Молотова". Але думки майданівців з приводу розбирання барикад розходяться.

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"Ми обурені тим, що нас елементарно навіть не попередили, що будуть прибирати барикаду. Незрозуміло, для чого йде нова влада на третій Майдан", - кажуть активісти.

Нагадаємо, хто підпалив барикаду біля ЦУМу, незабаром повинна сказати міліція Шевченківського району. За фактом підпалу відкрили кримінальне провадження.